خطوة جديدة لإسرائيل استعدادا للحرب مع إيران

كشفت قناة عبرية النقاب عن طلب إسرائيلي جديد من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إيران.

وذكرت القناة العبرية أن إسرائيل تحاول إسراع شراء طائرة شحن وقود حديثة من نوع "KC-46" التي تم تطويرها من طائرة "بوينغ" المدنية، والتي كان من المفترض أن تصل إلى إسرائيل خلال السنوات الأربعة المقبلة، إلا أن تل أبيب تقدمت بطلب تبكير وصول هذه الطائرات لتصل خلال العامين المقبلين.