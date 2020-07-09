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ليست نكتة.. ببغاء يتفوق على طلاب جامعة هارفرد في الذكاء

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ليست نكتة.. ببغاء يتفوق على طلاب جامعة هارفرد في الذكاء
ليست نكتة.. ببغاء يتفوق على طلاب جامعة هارفرد في الذكاء

عبد القادر وحيد- متابعات

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الذكاء

الببغاء

غريفين

طلاب هارفرد

في واقعة نادرة الحدوث تمكن ببغاء من التفوق على طلاب أعرق جامعات العالم "جامعة هارفرد".

وكانت نتائج غريبة وخارجة عن المألوف، أظهرت قدرة ببغاء يبلغ من العمر 22 عاما على قهر طلبة جامعة هارفرد العريقة باعتبارهم "نخبة النخبة، في العالم.

وفي التفاصيل تم إجراء مقارنة بين طلاب الجامعة بالإضافة إلى مجموعة أطفال يسكنون بالمنطقة المحيطة مع قدرات ببغاء رمادي إفريقي يطلق عليه "غريفين".

وشملت التجربة 21 طالبا في الجامعة، و21 طفلا من المنطقة، تتراوح أعمارهم بين 6-8 أعوام، وطائر الببغاء، حيث اعتمدت التجربة على لعبة  "الصدفة" الكلاسيكية.

 وقالت الدراسة إن دقة الببغاء  في بعض الجولات، كانت أفضل قليلا من البالغين في 12 من أصل 14 جولة، تتميز بصعوبات متفاوتة، وفي النهاية تفوق الببغاء في كل الجولات.

وبحسب الباحثين فإن الببغاء يفصله عن البشر مسافة 300 مليون سنة من التطور، لذلك من المفترض أن يتفوق عليه الإنسان في أي اختبار عقلي.


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