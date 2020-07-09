» "اليوم وغدا".. الأرصاد تطمئن المواطنين بخبر سار

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الطقس

الأرصاد

إكسترا نيوز

محمود شاهين

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم وغدا قائلا: "إننا نشهد اليوم وغدًا تحسن في الأحوال الجوية عن الأيام الماضية، ومن المتوقع تراجع درجة الحرارة درجتين عن الأمس ما يعطي إحساسا بتحسن طفيف في درجات الحرارة، حيث تصل درجة الحرارة لـ 33-34 درجة على القاهرة".

وأكد "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد، مشيرًا إلى استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية تتلاشى فور سطوع الشمس.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، والملاحة البحرية معتدلة تمامًا بالبحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من السبت المقبل تعاود درجات الحرارة الارتفاع مرة أخرى بنحو درجتين لتصل لـ 35- 36 درجة على القاهرة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة والتي تتجاوز 80% أحيانًا.

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