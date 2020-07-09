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قدموا لها كوب قهوة بعبارات " داعش".. فتاة مسلمة تلاحق " ستاربكس"

قدموا لها كوب قهوة بعبارات "داعش".. فتاة مسلمة تلاحق "ستاربكس"

قدموا لها كوب قهوة بعبارات "داعش".. فتاة مسلمة تلاحق "ستاربكس"

عرب وعالم

قدموا لها كوب قهوة بعبارات " داعش".. فتاة مسلمة تلاحق " ستاربكس"
قدموا لها كوب قهوة بعبارات " داعش".. فتاة مسلمة تلاحق " ستاربكس"

عبد القادر وحيد- متابعات

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داعش

عائشة

فتاة مسلمة

ستاربكس

كوب قهوة

في واقعة صادم فوجئت فتاة محجبة بكتابة اسم "ISIS"  – في إشارة لتنظيم داعش- على كوب المشروب الذي طلبته بدلا من اسمها، لتقرر اللجوء للقضاء.

وقامت عائشة وهي فتاة مسلمة أمريكية تبلغ من العمر 19 عاما برفع دعوى على ستاربكس بعد تعرضها للعنصرية بأحد متاجر ولاية مينيسوتا من قبل النادِل حيث كتب اسم "داعش" على المشروب بدلاً من اسمها.

 وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية أنه عندما الفتاة المسلمة اشتكت للمشرف قال لها "الأخطاء تحدث أحيانا".

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أمس الأربعاء، أن الشابة عائشة رفعت دعوى بتهمة التمييز ضدها بعد تسليمها كوبا كتب عليه داعش بدل اسمها، من موظفة بمقهى "ستاربكس" داخل متجر "تارجت"، في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وذكرت الشبكة عن الفتاة أنها شعرت بالتمييز بسبب معتقداتها الدينية بعد أن رأت كلمة "داعش" التي تشير لاسم تنظيم إرهابي، مكتوبة على الكوب الذي قُدم لها.

بينما زعمت الموظفة التي قدمت الكوب لعائشة أنها لم تسمع الاسم بشكل صحيح، فيما نفت عائشة ذلك الادعاء وقالت إنها كررت اسمها مرارا عندما قدمت طلبها.

وبحسب الدعوى المقدمة، عندما طلبت عائشة الحديث مع مدير المقهى لتنقل له الصورة، اعتبر الأخير أن ما حصل لم يقع عمدا وأن أخطاء من هذا القبيل عادة ما تحصل مع الزبائن.


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