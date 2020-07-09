  • الخميس 09 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر12:47 م
Advertisements
بحث متقدم
انور قرقاش

قرقاش: بدون استغلال.. اخترنا في الإمارات هذا الأمر

حماس

يديعوت أحرونوت: إسرائيل قدمت مقترحا لحماس.. والحركة لم ترد

فايلر

5 ملفات شائكة فى وجه "فايلر"

الإبراشي

الإبراشي: انتظروا حملة تطهير ستشمل الجميع

شرطي أمريكي يسخر من وفاة «فلويد».. هذا ما ينتظره

استنجد بأمه وذكر أطفاله.. تسجيل جديد لجورج فلويد قبل مقتله

مفاجأة لعشاقه.. استبدال أرطغرل ببطل وادي الذئاب

مفاجأة لعشاقه.. استبدال أرطغرل ببطل وادي الذئاب

سقوط طائرة إندونيسية

سقوط طائرة رئيس أركان إسرائيل بعد خلل خطير

مقتل 8 ضباط في ظروف غامضة.. ماذا يحدث لرجال ماهر الأسد

مقتل 8 ضباط في ظروف غامضة.. ماذا يحدث لرجال ماهر الأسد

وزير البترول طارق الملا

لمدة 3 شهور.."البترول" تزف خبرا سارا للمواطنين

غصن

تفاصيل تكشف لأول مرة.. تكلفة تهريب كارلوس غصن من اليابان

تفاصيل تكشف لأول مرة.. تكلفة تهريب كارلوس غصن من اليابان

الحياة السياسية

غصن
غصن

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تروي قصة التحرش بها: كان بيلمسني أنا والبنات بشكل صادم

#

تفاصيل إعادة 23 مصريًا من ليبيا

#

الصحة العالمية توجه نصائح هامة عند ارتداء الكمامة "القماش"

#

لأول مرة..تصريحات جريئة من"دينا الشربيني" عن عمرو دياب

اليابان

تهريبه.

كارلوس غصن

مايكل تايلور

لا يزال الغموض مستمرا حول عملية تهريب الرئيس السابق لشركة نيسان موتور، كارلوس غصن، من اليابان.

مدعون أمريكيون كشفوا مؤخرا أن غصن قام بتحويل مبلغ 862 ألف دولار أمريكي العام الماضي لشركة يديرها أمريكيان يحاكمان بتهمة تهريبه من اليابان.

وبحسب ما ذكرته شبكة فوكس بزنس الأمريكية، فقد كشف الادعاء العام الأمريكي الموضوع بعد يوم واحد من تقديم الرجلين، مايكل تايلور وابنه بيتر تايلور، التماسا إلى قاض أمريكي لإطلاق سراحهما بكفالة.

وقام المدعون بإظهار ملفات تثبت تحويلات مالية في أكتوبر الماضي إحداها بقيمة 540 ألف دولار والثانية بقيمة 322500 دولار من حساب مصرفي في باريس لحساب شركة يديرها بيتر تايلور.

يذكر أن مايكل تايلور هو أحد قدامى المحاربين في القوات الخاصة في الجيش الأميركي ومتخصص في الأمن الخاص.

وأوضح محامو الرجلين إنهما محتجزان منذ أكثر من ستة أسابيع فى مركز إصلاحي بمقاطعة نورفولك فى ماساشوسيتس حيث ثبت أن 36 سجينا وموظفا أصيبوا بفيروس كورونا.

وكان غصن قد فرّ في ديسمبر الماضي إلى بيروت من اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية بتهمة ارتكاب جرائم مالية ينكرها، وهو يستفيد من أن اليابان ليس لديها معاهدة لتسليم المطلوبين مع بلده الأصلي لبنان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» لاعب جديد بالزمالك يعلن إصابته بـ " كورونا"
» ليست نكتة.. ببغاء يتفوق على طلاب جامعة هارفرد في الذكاء
» "اليوم وغدا".. الأرصاد تطمئن المواطنين بخبر سار
» رسميا.. الاتحاد الآسيوى يحدد مواعيد مبارياته
» أنباء عن غرق فنانة شهيرة وطفلها خلال رحلة بحرية
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» لن تتخيله.. أسرع رجل في العالم يطلق هذا الاسم على ابنته
» محامي: "مينفعش نتحرش بالمرأة حتى لو مشيت بلبوص"
» الغندور: مفاجأة مرتضى منصور ستوجه ضربة قوية للمنافس
» راغدة شلهوب: فنانة مصرية طلبت مني حذف هذا السؤال وقالتلي "هيخرب بيتي"
» قصة الفنان الذي عاش 25 سنة بالسرطان وتوفي بمرض آخر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية