"الله يكون في عونها" محامي سما المصري يدلي بمعلومات جديدة

09 يوليه 2020 - 09:55 ص





عقب أشرف ناجي الجندي، محامي الفنانة سما المصري، على الحكم الصادر بحبس "المصري" 3 سنوات، قائلا: "الفنانة عليها قضيتين بنفس التهم والفيديوهات، وحصلت في إحدى هذه القضايا على الحكم بالسجن 3 سنوات".



وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الاتهامات لا تقبل التجزئة، ولذلك لا يجب أن تُحاكم مرة أخرى بنفس الاتهامات، وهذا ما تقدم به بطلب أمام محكمة الاستئناف.



وتابع :"الفنانة سما المصري حالتها النفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: "الله يكون في عونها اللي حصل معاها مش شوية، سواء أخطأت أم لم تخطئ فهي تُحاكم الآن أمام القضاء، ونحترم حكم القضاء".



ولفت إلى أن الفنانة سما المصري لم تقم بأي جريمة، خاصة أن تقرير قسم مكافحة جرائم الإنترنت لم يثبت أي شيء عليها، معقبا: "الحكم عليها بالسجن 3 سنوت شكل صدمة لنا جميعًا".





