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لن تتخيله.. أسرع رجل في العالم يطلق هذا الاسم على ابنته

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أسرع رجل في العالم يطلق هذا الاسم على ابنته
أسرع رجل في العالم يطلق هذا الاسم على ابنته

عبد القادر وحيد

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البرق

أسرع رجل في العالم

اسم ابنته

أوليمبيا لايتنينغ

اختار أسرع رجل في العالم العدّاء الجامايكي يوسين بولت، ، اسما لابنته ، مستوحىً من السرعة والذي نال إعجاب جمهوره ومحبيه.

وأطلق بولت على ابنته اسم "أوليمبيا لايتنينغ" مضافا إليه اسم عائلته.

 ويشير الاسم بالعربية إلى "البرق" تعبيرا عن السرعة، كما تشير كلمة أوليمبيا إلى الألعاب الأولمبية التي اشتهر فيها العداء الجامايكي.

وفاز بولت بثمان ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية، وهو العداء الوحيد الذي فاز بلقب الأولمبياد 100 م و 200 م في ثلاث دورات أولمبية متتالية (2008 و 2012 و 2016).

 كما فاز بميداليتين ذهبيتين 4 × 100 تتابع، ليصبح العداء الوحيد الذي يملك الرقم القياسي في سباقات 100 متر و200 متر معا.

 وفاز بولت أيضا بجميع السباقات التي خاضها في الأوليمبياد وبطولة العالم منذ عام ، باستثناء بطولة العالم لألعاب القوى في لندن 2017، 2008.



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