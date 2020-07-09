تامر أمين عن الطاعون الدبلي: هو كله ضرب ضرب

09 يوليه 2020 - 09:51 ص





أعرب الإعلامي تامر أمين، عن استيائه من ظهور مرض "الطاعون الدبلي" في الصين، قائلا: "كله ضرب ضرب" .



وأضاف أمين من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، قائلا:" الكلام عن الصين اليومين دول بيثير الغضب ، الله يسامحكوا علي الربطة السودة اللي إحنا فيها.



وتابع :" الصين دولة صديقة لكن في الأكل أعوذ بالله بياكلوا أي حاجة، أيه يا صين كله ضرب ضرب، هو إحنا لسه فوقنا من الكورونا".



وأكد "أمين"، أن الصين حذرت من ظهور وباء جديد يهدد العالم علي غرار فيروس "كورونا" المستجد ، لافتا إلي أنه ينتقل عن طريق حيوان "المرموط".

