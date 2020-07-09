"إزالة مباني مشاهير" محافظ البحر الأحمر: محدش يقدر يوقفني

09 يوليه 2020 - 09:48 ص





تحدث اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عن إزالة فيلا لمسئول سابق بالمحافظة، قائلاً: "أى مخالفة سنتعامل بها بقوة غاشمة" .



وأضاف حنفى خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلا: "أى تعد على أملاك الدولة أو إنشاء مبان بالمخالفة للقانون سيتم إزالتها على الفور دون النظر إلى أسماء" .



وتابع: "أنه علم بعد تنفيذ عدة إزالات أن هناك مشاهير يقطنون بهذه المنطقة، معقبا :" قالوا لى فيما بعد أن هناك بعض المشاهير فى هذه المنطقة".



وواصل حديثه:"كمحافظات بنفذ الموجة 16 فى إزالة التعديات.. إذا كانت المخالفة تتعدى خط الإزالة أقسم بالله لا يعنينى أحد ولا يوجد حد يقدر يوقفنى ويتم تنفيذها على الفور،أنا مش ببص على اسامى بمنتهى الوضوح والشفافية".



وأكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشديد من رئيس الحكومة، على تنفيذ إزالة المبانى المخالفة، والتعديات على أملاك الدولة، مشدداً على أن حجم التعديات كان كبيراً جداً خلال السنوات الماضية، وأصبح أمرا غير طبيعى.

