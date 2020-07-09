بسمة وهبة متضامنة مع"أصالة": متخافيش من الإخوان

09 يوليه 2020 - 09:45 ص





تضامنت الإعلامية بسمة وهبة، مع المطربة السورية أصالة عقب بيان حكومة الوفاق الليبية الذي هاجم الفنانة بسبب وضعها صورة المناضل الليبي عمر المختار، بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "عمر المختار لو كان عايش كان ضربكم بالنار وأنتوا بتبيعوا ليبيا كده".



وأضافت "وهبة"، من خلال برنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، أن اللجان الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان شنوا هجوما حادا على المطربة أصالة عقب طرحها أغنية "الحب والسلام، موضحة أن اللجان الإلكترونية الإخوانية اتهمت "أصالة بالتطبيل، مشيرة إلى أنهم يهدفون لتخويف أي شخص يقول كلمة في حق مصر.



وتابعت: "مش هنخاف من اللجان الإلكترونية التابعة للإخوان ومش هنقبل أي مزايدات على مصر ، لأنهم دلوقتي بيعملوا إرهاب من نوع تاني اسمه فزاعة التطبيل، عشان يرهبوا ويخوفوا أي حد بيقول حاجة في حق مصر ، بقول لأصالة متخافيش انتي مش لوحدك كلنا معاكي ".

