بحضور شاعر شهير.. أمير سعودي يلقي قصيدة شعرية عن " قناة الجزيرة"

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أخبار السعودية

الأبنودي

أمير سعودى

بن مساعد

أعاد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد مقطع فيديو نادر يلقي فيه قصيدة شعرية يسخر فيها من قناة الجزيرة.

وبحسب الفيديو يظهر بن مساعد بحضور جمع فيهم الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، والذي صفق إعجابا بقصيدة الأمير عقب إلقائها.

ويقول الأمير بن مساعد في قصيدته عن الجزيرة :" الجزرة من قديم الوقت تعرف.. بالذي يحطه ماء من كل الجهات".

ويقول أيضا: " وفي جديد الوقت دولة .. ما عجبها وضعها وسط الخريطة".

وتابع في قصيدته : قالت أتعدى حدودي.. واثبت لغيري وجودي لغيري في الحياة.

وهكذا نقدر نقول إن الجزيرة.. دولة مغمورة صغيرة كبرت وصارت قناة.

وعلق حساب طارق الحريري :" قصيدة لا تنسى وضحكة الأبنودي رحمة الله عليه علامة بإعجاب شديد .. حقيقةً أنتم من الشعراء العرب العظام يا سمو الأمير.. غزارة لغوية وفصاحة وإثراء نفخر به وعلامة سعودية عربية بإمتياز مفخرة".

وعلق آخر : " لو لم تكتب الا هذه القصيدة في قطر لكفت في وصف هذه الدويلة لله درك يا بو فيصل".


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