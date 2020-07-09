سجادات عليها صور الكعبة.. ماذا فعل متجر بدولة أوربية

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اعتذار

متجر

سجادات

صور الكعبة

قام متجر شين الإلكتروني، لبيع الملابس عبر الإنترنت، ببيع سجادات الصلاة الخاصة بالمسلمين على موقعه تحت اسم "سجاد يوناني مزركش"، والتي تحمل صورا للكعبة.

وتسبب الأمر في موجة غضب، اعتذر المتجر في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إلى متابعيه الذين يزيد عددهم على 11 مليون متابع.

 كما أزال جميع البضائع التي سببت المشكلة من موقعه الإلكتروني.

وقال المتجر في بيانه "كعلامة تجارية عالمية، نتعهد ببذل المزيد من الجهود في تثقيف أنفسنا حول الثقافات والأديان والتقاليد المختلفة لضمان احترام وتكريم مجتمعنا المتنوع".

وتابع : نقدم اعتذارنا الصادق لكل من تسببنا له في أذى وأسأنا إليه ونأمل أن يسامحنا.

وبحسب استطلاعات الرأي على المنتجات أظهرت أن العملاء كانوا يستخدمون السجادات لأغراض أخرى غير الصلاة ، حيث استخدمها أحدهم لقطته الأليفة.

وما قام به المتجر ليست المرة الأولى التي يحدث فيها شيء من هذا القبيل،  حيث  أصبح الاستيلاء الثقافي - السرقة الثقافية-  في الموضة أمرا سائدا.


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