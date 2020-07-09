سر ينشر لأول مرة عن "رجاء الجداوي"

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النهار

مفيد فوزي

رجاء الجداوي

كشف الإعلامي الكبير مفيد فوزي، عن الرسالة التي كانت تنادي بها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في أغلب لقاءاتها الفنية.

 وأضاف "فوزي"، خلال لقائه ببرنامج "أخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، قائلة: "الراحلة رجاء الجداوي كانت تندد دائما بقضية تعذيب الحيوانات، حيث إنها كانت تتبني هذه القضية في برامجها الإذاعية".

 وتابع: "رجاء الجداوي كانت تنتقد إطلاق الرصاص على الكلاب الضالة والحمولة الشديدة على الأحصنة، بالإضافة إلى الأداء السخيف في جنينة الحيوانات بين الجمهور والحيوانات".

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