الإبراشي: انتظروا حملة تطهير ستشمل الجميع

09 يوليه 2020 - 09:38 ص

عقب الإعلامي وائل الإبراشي، علي إزالة فيلا لمسئول سابق بالبحر الأحمر، كان يشغل منصب محافظ، قائلا :"مفيش حد فوق القانون ".



و أضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية ، قرار الإزالة يؤكد على أن الدولة لا تفرق بين غنى وفقير أو من له نفوذ من عدمه فى تطبيق القانون.



وتابع:"انتظروا حملة تطهير ستشمل الجميع ولا يوجد أحد فوق المحاسبة والمسئولية،لا تميز بين صغير وكبير أو غنى وفقير، أو من لديه نفوذ أو مواطن بسيط".



وأردف، محافظة البحر الأحمر أكدت على قوة الدولة في تطبيق القانون بعدما نفذت قرار إزالة على محافظ سابق للبحر الأحمر، مشددًا على أن ذلك يجعل الجميع سواسية أمام القانون.

