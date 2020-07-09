طعم إثيوبيا الذي ابتلعته الدول.. يكشفه الفقي

09 يوليه 2020 - 09:32 ص

أشاد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، ببيان وزير الخارجية المصري الذي ألقاه أمام مجلس الأمن حول الأزمة الليبية قائلا :"إن قضايا المنطقة ملتهبة بشكل فرض على مجلس الأمن عقد جلسات بشأن عدد من القضايا".



وأضاف"الفقي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن إثيوبيا وأعوانها تمكنت من تسميم الأجواء بشأن ملف سد النهضة، وروجت أنها بلد فقير، معلقا: "هذا الطعم بلعته عدد من الدول".

وتابع :" لست ضد نهضة أثيوبيا، ولكني ضد الظلم وعدم المساواة، وسلب مصر حقها التاريخي في نهر النيل، منوها بأنه ليس متفائلا بقدرة الاتحاد الأفريقي الضغط على إثيوبيا، وحل أزمة سد النهضة، معتبرا أن إثيوبيا لديها أجندة معدة سلفا بدأت في تنفيذها.

