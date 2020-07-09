موسى لمسئول كبير بالدولة :"محدش هيساعدك على الغلط"

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البحيرة

صدى البلد

أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن محافظة البحر الأحمر نفذت الموجة رقم 16 لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلة: "الحملة شملت إزالة تعديات بمنزل مسئول كبير سابق بالبحر الأحمر".

وتابع: "أهالي البحر الأحمر كانوا بيتفرجوا النهاردة والبلدوزر يزيل سور الجنينة المخالف بمنزل المسئول السابق". ووجه موسى، التحية إلى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قائلا: "لا تصالح في التعدي على أملاك الدولة، لا أحد فوق القانون".

كما وجه موسى الشكر إلى محافظ البحيرة بعد إزالة برج مخالف مكون من 13 طابقا، قائلا: "محدش هيساعدك على الغلط".

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