تراشق بسبب حلقة عن التحرش.. وبسمة وهبة تنهي الحوار

09 يوليه 2020 - 09:24 ص

اندلعت مشادة كلامية حادة بين المحامي عصام عجاج، وأشجان البخاري المحامية المهتمة بقضايا المرأة، بعد مطالبة "عجاج"، بتفعيل القانون ومعاقبة المتبرجات، قائلا: "يجب تفعيل القانون الذي يعاقب الست اللي بتمشي كدا وتحرض على الفسق والفجور".



ومن جهتها قاطعته"البخاري"، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "أون"، قائلة: "يعني عشان لابسة بنطلون قصير يبقى تحرض على الفسق والفجور"، ليرد عجاج: "اتكلمى زى ما أنتى عاوزة، الموضوع نسبي، والنيابة هي من تحدد، انتي تدافعين بالحق والباطل".



وانفعلت "أشجان" قائلة: " أنا ادافع عن المرأة المصرية ولا يمكن التحرش تحت أي مسمى"، ما استدعى الإعلامية بسمة وهبة لإنهاء الحوار بينهما.

