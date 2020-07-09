تراشق بسبب حلقة عن التحرش.. وبسمة وهبة تنهي الحوار

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أون

عصام عجاج

اندلعت مشادة كلامية حادة بين المحامي عصام عجاج، وأشجان البخاري المحامية المهتمة بقضايا المرأة، بعد مطالبة "عجاج"، بتفعيل القانون ومعاقبة المتبرجات، قائلا: "يجب تفعيل القانون الذي يعاقب الست اللي بتمشي كدا وتحرض على الفسق والفجور".

ومن جهتها قاطعته"البخاري"، خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "أون"، قائلة: "يعني عشان لابسة بنطلون قصير يبقى تحرض على الفسق والفجور"، ليرد عجاج: "اتكلمى زى ما أنتى عاوزة، الموضوع نسبي، والنيابة هي من تحدد، انتي تدافعين بالحق والباطل".

 وانفعلت "أشجان" قائلة: " أنا ادافع عن المرأة المصرية ولا يمكن التحرش تحت أي مسمى"، ما استدعى الإعلامية بسمة وهبة لإنهاء الحوار بينهما.

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