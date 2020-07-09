لمدة 3 شهور.."البترول" تزف خبرا سارا للمواطنين

09 يوليه 2020 - 09:20 ص

أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أبقت على أسعار البنزين والسولار كما هي لمدة 3 شهور جديدة.



وأضاف "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"شهور إبريل ومايو ويونيو كانت الأوضاع بها استثنائية، حيث حدث انكماش كبير في الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، منوها بأن اللجنة درست توقعات المؤسسات الدولية.



وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلي أن لجنة تسعير البترول قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تثبيت الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك لفترة ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر 2020.



وجاء قرار اللجنة، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خلال اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي.



وبحسب القرار، تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 25ر6 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.

