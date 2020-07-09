  • الخميس 09 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:39 ص
Advertisements
بحث متقدم
جانب من اللقاء

تراشق بسبب حلقة عن التحرش.. وبسمة وهبة تنهي الحوار

أحمد موسي

موسى لمسئول كبير بالدولة :"محدش هيساعدك على الغلط"

فيديو يكشف مراكز تعذيب سرية داخل حاويات بضائع

بعد ضبطها.. فيديو يكشف مراكز تعذيب سرية داخل حاويات بضائع

مارجريت عازر

برلمانية لـ"السيسي": نحن نستمد القوة منك

استقرار للدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

استقرار للدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

صلاح

محمد صلاح يفجر مفاجأة عن هدفه الثاني في برايتون

فنانة

اعترافات مثيرة للفنانة التي قتلت زوجها: طلبت منه الطلاق كتير

مرتضى منصور

تعرف على مفاجأة مرتضى منصور: لاعب بالأهلي ينتقل للزمالك وهذا اسمه

صلاح و كلوب

تعليق ناري من كلوب على اقتراب صلاح من هداف الدوري

وزيرة الصحة

«الصحة»: تسجيل 1025 إصابة جديدة بكورونا و75 حالة وفاة

لمدة 3 شهور.."البترول" تزف خبرا سارا للمواطنين

آخر الأخبار

وزير البترول طارق الملا
وزير البترول طارق الملا

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"التموين" تزف خبرا سارا للمواطنين

#

"القوى العاملة" تزف خبرا سارا للمواطنين

#

اعتبارا من الجمعة.. "الأرصاد" تزف خبرا سارا

#

بـ30%..التموين تزف خبرا سارا للمواطنين

البترول

الأسعار

إم بي يس مصر

أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أبقت على أسعار البنزين والسولار كما هي لمدة 3 شهور جديدة.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"شهور إبريل ومايو ويونيو كانت الأوضاع بها استثنائية، حيث حدث انكماش كبير في الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، منوها بأن اللجنة درست توقعات المؤسسات الدولية. 

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلي أن لجنة تسعير البترول قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تثبيت الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك لفترة ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر 2020.

 وجاء قرار اللجنة، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خلال اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي.

وبحسب القرار، تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 25ر6 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» محامي: "مينفعش نتحرش بالمرأة حتى لو مشيت بلبوص"
» الغندور: مفاجأة مرتضى منصور ستوجه ضربة قوية للمنافس
» راغدة شلهوب: فنانة مصرية طلبت مني حذف هذا السؤال وقالتلي "هيخرب بيتي"
» قصة الفنان الذي عاش 25 سنة بالسرطان وتوفي بمرض آخر
» ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل بصور غير مفهومة
» مفاجأة حول ديانة زوج أخت ملك الأردن بعد إعلان زواجهما
» الكشف عن مرض أحمد فهمي الذي يستدعي سفره إلى فرنسا
» الأهلي يعلن رسميًا ضم نجم المقاولون ويقدمه غدًا للجماهير
» «نوفاك ديوكوفيتش» ينتقد «مطاردة السحرة» بعد إصابته بكورونا
» الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الخميس
» مطار القاهرة يستقبل 8 رحلات طيران من عدة دول

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية