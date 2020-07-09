برلمانية لـ"السيسي": نحن نستمد القوة منك

09 يوليه 2020 - 09:17 ص

عقبت النائبة مارجريت عازر، مساعد أمين عام المجلس القومي للمرأة، على مشروع قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، قائلة: "إن الحياة الشرقية لها ثقافة سيئة جدًا تجاه المرأة المتحرش بها ".



وأضاف "عازر"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن التحرش يهدد المجتمع لأن المرأة هي العنصر الأساسي في المجتمع، مشددة على ضرورة التخلص منها، وحماية المرأة من النظرة السيئة، والنظر إليها أن ملابسها غير منضبطة أو سلوكها غير منضبط.



وتابعت: "هناك دعوة بأن تتعامل الضابطات النساء في مثل هذه القضايا، معقبة:" رأس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يؤمن بحماية المرأة، والجميع يستمد قوته منه، موضحة أن بلاغات التحرش ارتفعت في الوقت الحالي، وكادت تكون معدومة سابقًا.



ونصحت الفتيات اللاتي تتعرضن للتحرش بالتوجه إلى أقرب قسم شرطة، والإدلاء بأقوالها كاملة، مؤكدة أن المعلومات ستكون في سرية تامة؛ لأن القانون يحمي المبلغ.

