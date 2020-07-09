» محامي: "مينفعش نتحرش بالمرأة حتى لو مشيت بلبوص"

09 يوليه 2020 - 08:51 ص

رفض المحامي عصام عجاج، تبريرات البعض للتحرش، قائلا:"إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون لبس المرأة سببًا لتحرش الرجال بها".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر شاشة "أون" مع الإعلامية بسمة وهبة: "يجب أن يكون الرجل عفيف النفس ويتحكم في شهواته حتى لو المرأة مشيت بلبوص".



وأوضح المحامي عصام عجاج، أن نسبة التحرش تزداد مع زيادة المتبرجات بالشارع، مؤكدًا أن الأسرة لها دور كبير في رعاية الفتيات،معقبا:"لا ننكر أن لبس المرأة بالشارع يساعد على زيادة نسبة التحرش بها، ويجب تربية الفتيات عشان تبقي عفيفة ومتجيش مرة تروح قسم".

