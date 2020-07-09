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راغدة شلهوب: فنانة مصرية طلبت مني حذف هذا السؤال وقالتلي "هيخرب بيتي"

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راغدة شلهوب

كشفت الإعلامية راغدة شلهوب طلبات بعض الضيوف في برامجها والتي كانت تستجيب لبعضها .

وقالت راغدة في لقاء مع محطة خليجية إنها تلقت الكثير من الطلبات لحذف بعض الأسئلة ، مؤكدة أنها كانت تقتنع أحيانا ببعض هذه الطلبات أما إذا لم تقتنع فكانت تصر على عرض السؤال وبخاصة لو كان يمثل قضية عامة.

وأشارت إلى أنه في أثناء تقديمها لبرنامج "100 سؤال" كانت الضيفة فنانة مصرية كبيرة وقامة في مجالها ، وسألتها أحد الأسئلة فأجابت عليه وفي اليوم التالي تفاجأت بها تتصل بها وتقول لها "إذا كان عندك ابنة وتحبينها فأنا عندي أحفاد والسؤال الذي سألتيه سوف (هيخرب بيتي) وهيخلي أحفادي يسألوا عن حاجات مش عايزاهم يسألوا عنها ولو بتحبي بنتك احذفي السؤال".

وتابعت: لو عُرض هذا السؤال كان "هيكسر الدنيا" لكن أخلاقي لم تسمح لي بعرضه.

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