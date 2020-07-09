» قصة الفنان الذي عاش 25 سنة بالسرطان وتوفي بمرض آخر

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سطور مضيئة في حياة «عبد المنعم مدبولي»
سطور مضيئة في حياة «عبد المنعم مدبولي»

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عبد المنعم مدبولي

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عبد المنعم مدبولي الذي فارق دنيانا عن عمر يناهز 85 سنة عام 2006 .

وعلى الرغم من الكثير من القصص الطريفة في حياة مدبولي ، والتي كان أبرزها في الحرم المكي حين ظن بعض الحجاج أنه ولي من أولياء الله الصالحين وتجمعوا حوله لنيل البركة .

إلا أن له قصة أخرى مع مرض الكبد حيث أصيب بمضاعفات كبيرة في الكبد وظل يعاني من سرطان به لمدة 25 سنة حتى جرى استئصاله في لندن وتعافى بشكل كبير.

لكن المفارقة أنه رغم معاناته من هذا المرض الخبيث إلا أنه توفي بمرض القلب.

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