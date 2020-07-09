» مفاجأة حول ديانة زوج أخت ملك الأردن بعد إعلان زواجهما

09 يوليه 2020 - 08:15 ص

فتح خبر زواج الأميرة راية بنت الحسين - أخت ملك الأردن - بابا من الجدل حول هوية العريس .



وأعلنت وسائل إعلام أردنية زواج راية من الحسين من البريطاني نيد دونوفان وسط مراسم احتفال مختصرة.



وتساءل متابعون عن هوية وديانة زوج أخت ملك الأردن.



هذه التساؤلات حسمها تعليقا لأحد المتابعين قائلا: العريس مسلم أعلن إسلامه قبل سنه تقريبا و عمره 25 سنه اما العروس فهي ابنة الحسين بن طلال و أخت عبدالله الثاني من الأب شابه عمرها 33 سنه تحمل ماجستير و تدرس الدكتوراه و بصراحه انسانه قمة في الحشمه و الوقار مما زادها جمالا على جمال و هي جميله بمعنى الكلمة.



وهيا بنت الحسين هي أخت غير شقيقة لملك الأردن وتعيش في بريطانيا.

