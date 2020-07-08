» الأهلي يعلن رسميًا ضم نجم المقاولون ويقدمه غدًا للجماهير

08 يوليه 2020 - 09:54 م

يُقدم مسئولو النادي الأهلي طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الجديد لوسائل الإعلام غداً الخميس بعد النجاح في إتمام الصفقة رسمياً مع المقاولون العرب مقابل 25 مليون جنيه 20 منهم يتم دفعهم نقداً وهناك 5 ملايين عبارة عن شروط إضافية سيدفعهم الأهلي للمقاولون حال نجاح اللاعب الشاب في تحقيق نجاحات مُحددة.



كما يمنح العقد المقاولون الحق في الحصول على 20 % من قيمة عائد بيع اللاعب مستقبلاً.



وعقد الأهلي جلسات مكثفة مع إدارة المقاولون العرب لإنهاء صفقة طاهر محمد طاهر بعد الحصول على توقيع اللاعب لمدة 5 سنوات مقبلة، وحصل طاهر على وعد شفهي بالسماح له بخوض تجربة الاحتراف حال تلقيه عرضاً مناسباً في أي وقت.



وعلى صعيد آخر استدعت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتحقيق بشأن اعتداء السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأحمرعلى مواطن افريقي اثناء لعبهما سوياً لمباراة كرة خماسية في أحد الأحياء السكنية بمنطقة الشيخ زايد في أكتوبر.

