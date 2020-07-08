» «نوفاك ديوكوفيتش» ينتقد «مطاردة السحرة» بعد إصابته بكورونا

08 يوليه 2020 - 09:48 م



استنكر الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، حملة الهجوم التي تعرض لها عقب البطولة التي نظمها وأصيب خلالها العديد من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد،



وأعلن ديوكوفيتش في الثاني من يوليو الجاري تعافيه مع زوجته يلينا من فيروس "كوفيد-19"، بعد التقاطه العدوى خلال مشاركته في دورة "أدريا تور" الخيرية التي نظمها في دول البلقان الشهر الماضي، دون أقنعة الوجه أو الابتعاد الاجتماعي. تم إلغاؤها بعد أن أثبتت إيجابية عدة لاعبين بالفيروس.



ويعتقد ديوكوفيتش أن مكانته هي السبب في إدانته من قبل الكثيرين. وقال لصحيفة "سبورتسكي زورنال" الصربية: "أستطيع أن أرى الانتقاد مؤخرًا، والكثير منه ضار. من الواضح أنه أكثر من مجرد نقد، إنه مثل جدول أعمال ومطاردة الساحرات. شخص ما يجب أن يأخذ السقوط، اسم كبير".



وأضاف: "كانت نيتي نقية، كنت ملتزمة من كل قلبي بتنظيم حدث إنساني لمساعدة اللاعبين واتحادات التنس في منطقة البلقان. امتثلنا لجميع القوانين واللوائح. لكننا تعلمنا دروسنا وربما كان من الممكن القيام ببعض الأشياء بطريقة مختلفة".



لكن رغبة ديوكوفيتش في اللعب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لم تتغير كثيرًا. في الشهر الماضي، انتقد بطل البطولات الأربع الكبرى 17 مرة، البروتوكول الصارم للاعبين الذين يأتون إلى نيويورك، حيث أزعج من عدم القدرة على الذهاب إلى مانهاتن أو إحضار مرافقيه.



وقال ديوكوفيتش: "ما زلت لم أقرر ما إذا كنت سألعب في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، والطفرة في حالات (كوفيد – 19) المسجلة في الولايات المتحدة ونيويورك على وجه الخصوص لا علاقة لها".



