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"الديهي" يناشد الخارجية وهيئة الاستعلامات برفض تقرير "التايمز" البريطانية

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الديهي
الديهي

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن صحيفة "التايمز" البريطانية تزعم تخطيط مصر لضرب سد النهضة الذي يعتبر أمل إثيوبيا في التنمية، معقبًا: "السد أمل إثيوبيا في التنمية، ومش تعطيش للمصريين".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن عنوان التقرير لا علاقة له بالمهنية، مشددًا على أن العنوان مثير للدهشة والشفقة المهنية، ومنحاز انحياز تام لإثيوبيا، مناشدًا السفير المصري في بريطانيا، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الخارجية المصرية، بإرسال رسالة غاضبة للصحيفة وخطاب احتجاج؛ للتأكيد على أن هذا التقرير غير مهني ويستوجب التصحيح.

وتسأل: "هل صدر تصريح واحد عن مسئول مصري بتهديد أو شن حرب على إثيوبيا؟، ده مش عيب بس محصلش، ربما يكون ما حدث مجرد معالجات إعلامية".

وأكد، أن هناك عملية حشد وتضليل للشعب الإثيوبي، ونفخ في النار من قبل الإعلام الإثيوبي، مستنكرًا وصف مصر بالاحتلال، معقبًا: "عيب ميصحش".

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