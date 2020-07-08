» مطار القاهرة يستقبل 8 رحلات طيران من عدة دول

08 يوليه 2020 - 09:12 م

استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأربعاء، 8 رحلات طيران دولية، على متنها قرابة 1109 راكبا مصريا، قادمة من عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية.

واستقبلت صالات الوصول بالمطار 8 رحلات قادمة من إيطاليا، المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، تونس.

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

