أرباح خيالية تحققها البورصة في ختام تعاملات اليوم

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انهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بإرتفاع كافة المؤشرات باستثناء مؤشر واحد  وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 608.462 مليار جنيه.
ويذكر أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 1.3 مليار جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 608.4 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.
والمؤشر الرئيسي للبورصة “إيجي إكس 30” ارتفع بنسبة 0.7 في المائة ليبلغ مستوى 11127.85 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 0.12 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 2378.54 نقطة.

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