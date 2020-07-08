نجم شهير: تعرضت للتحرش من امرأة معروفة

08 يوليه 2020 - 08:24 م



كشف الممثل البريطاني، لورانس فوكس عن تعرض "للتحرش الجنسي من قبل امرأة مشهورة"، دون أن يسميها.



وغرد فوكس عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "يمكن أن يحدث ذلك لأي شخص".



إلا أنه مازح في روده على المتابعين الذين تفاعلوا مع التغريدة، من بينهم المذيعة جوليا هارتلي بروير، التي ردت: "لم أضع إصبعي عليك"، ليداعبها قائلاً: "قولي هذا للشرطة".



وقال متحدث باسم فوكس لصحيفة "ديلي ميل": "أفترض أن هذه مشكلة طفيفة في روح الفكاهة لدى لورانس. ولكن قيل هذا على محمل الجد"، لكنه أكد أنه لن يدلي بأي تعليق آخر بعد التغريدة المثيرة للجدل.



