خبير مائي يكشف عن مشكلات خطيرة بإثيوبيا (فيديو)

08 يوليه 2020 - 08:22 م

قال عبد الفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، إن التصريحات الإثيوبية بشأن أزمة سد النهضة متضاربة.



وتابع مطاوع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد قائلًا: «تضارب تصريحات إثيوبيا تؤكد تواجد العديد من المشكلات الداخلية».



وأشار إلى أن إثيوبيا تعاني مشكلات بسبب تأجيل الانتخابات، فضلا عن مقتل أكثر من 200 شخص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.





