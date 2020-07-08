» كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

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أكد الدكتور أشرف الفقي، استشاري المناعة والتجارب السريرية بأمريكا، أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة.

وقال أشرف الفقي، في مقابلة مع الإعلامية عزة مصطفى لبرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، إن الإصابات في أمريكا وصلت إلى ثلث إصابات العالم، رغم الانحسار في ولاية نيويورك التي شهدت ذروة في مايو الماضي.

وأضاف أن كورونا ينتقل عن طريق الرزاز في حالة عطس أو سعال شخص مصاب، وتنتقل العدوى لمن هم حوله، بينما انتقاله بالهواء بمعنى إذا تواجد شخص في مكان كان يتواجد به شخص آخر مصاب وبقايا الرزاز الخاصة به إذا كانت معلقة بالهواء تنقل له العدوى، مشيرًا إلى أن الالتزام بالكمامة أمرًا ضروريًا ولا بد منه.

وتابع أن الأعداد في أمريكا في حالة ارتفاع مستمر بسبب عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة في ولايات بعينها بالتحديد، موضحًا أنه لا يوجد اتفاق عام على وجود علاج محدد لفيروس كورونا، على الرغم من أنه تجرى تجارب سريرية بعلاجات كان متفق عليها لأمراض أخرى، أثبتت فاعليتها، مثل علاج ريديمسيفير وأفيجان.


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