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وفاة طالب ثانوى بسبب خوفه من امتحان الفيزياء

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طالب

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الفيزياء

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطالب ثانوية عامة في محافظة الدقهلية توفى بسبب خوفه وتوتره من امتحان الفيزياء.

ونشر أحد النشطاء صورة الطالب وعلق بالقول :" توفى الطالب كريم محمود اسماعيل حافظ 18 سنه من قرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر أثر هبوط حاد فى الدوره الدمويه من توتره وخوفه من امتحان الفيزيا قال زملاء كريم أنه كان طيب و جدع ومحبوب من جميع الزملاء".

وتابع :" علموا أولادكم يا جماعة الامتحانات والثانوية مش كل حاجة.. ازرعوا جواهم أن علية يجتهد والنتيجة بتاعة ربنا.. مش كل الرزق تفوق ولا مجموع ولا كلية.. بلاش تضغطوا عليهم واكتفوا بالتوجية.. علموهم اذكار المذاكرة ودخول الامتحان وخلوا عندهم قرب من ربنا.. بدل ما تفقدوهم وترجعوا تندموا".


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