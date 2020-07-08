  • الأربعاء 08 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر08:04 م
Advertisements
بحث متقدم
حسام عاشور

نادي شهير يخطف حسام عاشور من الأهلي

عبير بيبرس

مفاجآت صادمة تقلب قضية قتل "عبير بيبرس" لزوجها

سد النهضة

"الري" بشأن سد النهضة: لن نتهاون لأننا تحملنا الكثير

الكويت

تورط الشيخ صباح المبارك في قضية فساد كبرى

الأرصاد

الأرصاد تزف بشرى.. طقس شتوي تشهده البلاد لمدة 48 ساعة

جيش الاحتلال: آلاف المقاتلين مرضى نفسيين

إصابة وحدة كاملة في جيش الاحتلال بـ"كورونا"

"مجمع البحوث الإسلامية" يهنئ المصريين بعضوية مجلس الأمن‎

بيان شديد اللهجة من البحوث الإسلامية عن التحرش

السعودية

77 دولة تسمح للسعوديين دخولها دون تأشيرة

الكويت.. استدعاء مبارك الدويلة لأمن الدولة بسبب تسريبات القذافي

"تسريبات خيمة القذافي" تطيح بـ"الدويلة" و"المطيري"

الصحة العالمية

الصحة العالمية: قد لا نجد مطلقًا مصدرًا حقيقيًا لوباء كورونا

نادي شهير يخطف حسام عاشور من الأهلي

الرياضة

حسام عاشور
حسام عاشور

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

رأي مفاجيء لـ البدري فيما فعله الأهلي مع حسام عاشور

#

رسالة صادمة من مرتضى منصور إلى لاعبي الأهلي

#

أول قرار من حسام عاشور بعد قرارات الأهلي ضده

#

حسام عاشور يحرج جماهير الزمالك بتصريح ناري

الاهلى

حسام عاشور

أخبار الرياضة

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي مقدم برنامج اللعيب على قناة ام بي سي مصر عن حسم انتقال قائد الأهلى السابق حسام عاشور  الى أحد الأندية، دون ذكر اسم النادي.
وكتب عبد الهادى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا حسام عاشور.. بالتوفيق ليك يا حبيبي.
وأضاف “‏يا جماعة في ايه هو لازم يبقي في مصر وتقولو الغاز؟، طيب برة مصر، وتاني بالتوفيق، في اشارة الى حسم انتقال عاشور الى نادٍ خارج مصر. 
وكان حسام عاشور قد نشبت بينه وبين الأهلي ازمة بسبب فيديو اللاعب حول مباراة اعتزاله، مما تسبب في سحب النادي للعرض الذي قدمه لقائد الفريق بإقامة مباراة اعتزال له.
جدير بالذكر، أن حسام عاشور نجم الأهلي، قرر استكمال مسيرته مع كرة القدم وعدم الاعتزال بعد استغناء ناديه عنه بنهاية الموسم الجاري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» طبيب: لا يوجد علاج لكورونا في أي دولة
» وفاة طالب ثانوى بسبب خوفه من امتحان الفيزياء
» عصام عبدالفتاح يكشف حكام مباريات الأهلي والزمالك في إفريقيا
» فيديو صادم: شرطي في نيويوك يعيد تجسيد واقعة «جورج فلويد»
» أسرة مضيفة جوية بريطانية محتجزة في الإمارات تطالب بإطلاق سراحها
» انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة
» دولة عربية تسجل "صفر" إصابات آخر 24 ساعة
» طبيبة تقوم بـ «إخصاء» متهم في محاولة اغتصاب فتاة
» «ستاربكس» تقدم مشروب «داعش» لأمريكية محجبة
» إلغاء ندب مراقبين وضبط غش بالهواتف.. بيان الأزهر عن امتحان المنطق
» تفجير موكب مستشار رئيس اليمن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:37 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية