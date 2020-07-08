"عملية قلب مفتوح".. الموت يفجع الفنان محمد علاء

08 يوليه 2020 - 07:11 م

فجع الموت اليوم الأربعاء، الفنان محمد علاء، بوفاة والدته، وتم تشييع الجثمان من مستشفى سعاد كفافى بأكتوبر ودفنها بمقابر العائلة في حلوان.

وطالب الفنان محمد علاء، مؤخرا الذى اشتهر مؤخرا باسم "ياسر البرنس"، جمهوره ومتابعيه عبر منصات السوشيال ميديا، بالدعاء لوالدته التى أجرت عملية قلب مفتوح.

وقدم العديد من الفنانين التعازي للفنان محمد علاء داعين لوالدته بالرحمة وله ولجميع الأسرة بالصبر والسلوان.

وكان الفنان محمد علاء، قال مؤخرا فى تصريحات تلفزيونية، إنه تحمس كثيراً لمشاركته فى مسلسل "البرنس"، وكان يشعر بقيمة القصة منذ قراءة السيناريو، ولم يشعر بالقلق، موضحا بأحد البرامج التليفزيونية، أنه عندما عرض الفكرة على أصدقائه تعجبوا من الدور المختلف عليه، لافتاً إلى أن كل المشاهد كانت صعبة فى المسلسل، خاصة مشهد المواجهة مع محمد رمضان و"علقة رضوان البرنس"، مشيراً إلى أن تصويره تم على يومين، وكان هناك دوبلير لدوره.