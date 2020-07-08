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"الري" بشأن سد النهضة: لن نتهاون لأننا تحملنا الكثير

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حذرت وزارة الري، من أن القاهرة لن تتهاون في قضية سد النهضة، معتبرة أنها "قضية أمن قومي".

جاء هذا على لسان محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، عبر مداخلة على فضائية "إم بي سي مصر2"، مؤكدًا: "لن نتهاون لأننا تحملنا الكثير".

وقال إنه ما زالت هناك نقاط خلافية جوهرية بين الدول الثلاث بشأن الإجراءات الفنية والقانونية لسد النهضة، مضيفًا أن المفاوض المصري تحمل كثيرا خلال أكثر من 10 سنوات في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن إثيوبيا ليست لديها رغبة حقيقية حتى الآن في الوصول إلى نقاط توافق بشأن سد النهضة.

وقال: "لن نتهاون ولن نتراجع ولن يتم الإضرار بحق كل مصري في الحياة بأي شكل من الأشكال"، مشددا على أن جميع المؤسسات المصرية شاركت في مفاوضات سد النهضة، لكونها قضية أمن قومي، وهي قضية مصر بأكملها وليست وزارة بعينها.

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