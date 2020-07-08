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عصام عبدالفتاح يكشف حكام مباريات الأهلي والزمالك في إفريقيا

الرياضة

عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح

أحمد سالم

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مباريات الأهلي والزمالك

حكام مباريات الأهلي

الأهلي والزمالك في إفريقيا

كشف عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، موعد الإعلان عن حكام المباريات المتبقية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون سبورت إف إم، الإعلان عن الحكام المسؤولين لمباريات دوري أبطال إفريقيا قبل موعد إقامة المباريات بـ21 يومًا على الأقل، وذلك من أجل استخراج التأشيرات والأوراق الخاصة بالطاقم التحكيمي. 
وأكمل: "أناشد أي شخص بمتابعة الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي من أجل معرفة أي مستجدات، لأن مثل هذه الأخبار تسبب بلبلة كبيرة. 
وأوضح: "حتى الآن لم يجتمع مسؤولو الكاف أو لجنة الحكام من أجل تعيين حكام المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا، أو ترشيح باكاري جاساما لمباراة الأهلي والوداد".
وواصل: "أعتقد أن الشهر المتبقي قبل استئناف الدوري هو فترة كافية لتجهيز الحكام، وأعلم أنه سيتم عمل معسكر إعداد لهم قبل عودة المسابقة المحلية".
ومن المقرر أن يتواجه الأهلي والزمالك من مصر أمام الوداد والرجاء المغربيين ضمن منافسات دور قبل النهائي من البطولة القارية.

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