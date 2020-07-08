تعليق مفاجئ من كنده علوش على التحرش

08 يوليه 2020 - 06:24 م

دعمت الفنانة السورية كندة علوش، الفتيات، في مواجهة أزمات التحرش الجنسي التي يتعرضن لها بأشكال مختلفة.

كتبت «كندة» عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلة: «افضحوا المتحرشين اليوم وبكرة وفي كل حين.. هاشتاج رائع.. لا للتحرش باللمس أو باللفظ أو بالعين ولا لتبرير التحرش.. سعيدة جداً بالحملة القوية اللي حاصلة ضد التحرش ويارب الحملة دي تعمل فرق وترجع ولو شوي من الحق المعنوي للبنات الي اتعرضوا للتحرش او الاعتداء.. اوعى تخافي.. خدي حقك».

ويشار إلى أن كندة علوش من المقرر أن تعود إلى شاشات التليفزيون من خلال قصة «ضي القمر» في مسلسل «إلا أنا»، وكان فكرة الكاتب يسري الفخراني، ولكل قصة كاتب ومخرج، وتتضمن القائمة المخرجين أحمد شفيق، تامر عشري، محمود ‏كامل، محمد أسامة، محمد جمعة، سميح النقاش، أما قائمة المؤلفين تضم عبير سليمان، أمين جمال، ريم القماش، محمد الدباح، محمد محرز، ‏عمر عبد الحليم‎.

