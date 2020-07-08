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انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة

عرب وعالم

انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة
انتحار ممثل شهير في ظروف غامضة

فتحي مجدي

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أقدم الممثل الهندي سوشيل جودا على الانتحار، ليكون ثاني ممثل هندي يتخلص من حياته في غضون أقل من شهر. 

وعثر على جثة النجم البالغ من العمر 30 عامًا الذي اشتهر بدوره في المسلسل الرومانسي "Anthapura" (أنثابورا)، في مسقط رأسه بـ "مانديا"، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".

وكان الممثل الشاب الذي عمل أيضًا كمدرب للياقة البدنية يعمل على تأسيس نفسه كاسم في صناعة الأفلام. 

وكان دوره الأخير في فيلم "Salaga" (سالاجا) الذي لم يعرض بعد، الذي يجسد فيه دور ضابط شرطة.

ومنذ الإعلان عن وفاته في وقت سابق اليوم، انهالت التعليقات من جانب زملائه الممثلين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الممثلة أميتا رانجاناث، التي عملت جنبًا إلى جنب معه في الماضي: "تلقيت الأخبار من صديقي. لا أستطيع أن أصدق ذلك. لقد كان شخصًا لطيفًا وطيب القلب لم يفقد هدوءه أبدًا".

وأضافت: "كان من المحزن معرفة أنه غادرنا في وقت مبكر للغاية. كانت لديه الموهبة لتحقيق المزيد في صناعة الترفيه".

كما أشاد أرافيند كوشيك، مخرج مسلسل "Anthapura" (أنثابورا)، بالممثل في منشور عبر موقع "فيس بوك". 

وكتب: "سمعت أخبار حزينة. سوشيل جودا الذي لعب دور البطولة في المسلسل التلفزيوني Antahpura (أنثابورا) لم يعد موجودًا. استرح بسلام".

وجاءت وفاته بعد وفاة ممثل بوليوود البارز سوشانت سينج راجبوت، الذي انتحر في 14 يونيو.

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