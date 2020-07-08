» «ستاربكس» تقدم مشروب «داعش» لأمريكية محجبة

08 يوليه 2020 - 06:18 م



صدمت فتاة مسلمة محجبة بعد أن حصلت على فنجان من القهوة من مقهى ستاربكس بأحد متاجر شركة "تارجت" في ولاية مينيسوتا الأمريكية، حيث وجدت مكتوبًا عليه كلمة ISIS "داعش" بدلاً من اسمها.



وتقدمت عائشة (19 عامًا)، التي طلبت تعريفها باسمها الأول فقط خوفاً على سلامتها بالشكوى ضد شركة "تارجت" إلى فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في مينيسوتا، الذي قدماه بدوره إلى مجلس مينيسوتا لحقوق الإنسان يوم الإثنين.



وقالت عائشة، إنها طلبت قهوة في منفذ في سانت بول بولاية مينيسوتا في مطلع يوليو الجاري، لكنها شعرت بالرعب لرؤية اسم الجماعة الإرهابية مكتوبًا على فنجانها.



وأشارت إلى أنها كانت ترتدي الحجاب عندما قدمت الطلب، وكررت اسمها عدة مرات.



وقالت: "عندما تلقيت الشراب لأول مرة كنت في حالة صدمة لأنه في هذا اليوم وهذا العصر يمكن كتابة شيء من هذا القبيل".



وأشار محامي عائشة في مؤتمر صحفي إلى أن مدير المتجر دافع عن عامل تحضير القهوة "الباريستا"، الذي ادعى أنه أساء فهم اسمها ببراءة. إذ تساءل: "ما المشكلة؟ يخطئ الناس في أسمائهم طوال الوقت".



وأرسلى إلى الفتاة في نهاية المطاف مع مشروب جديد، بطاقة هدايا بقيمة 25 دولارًا.



وقال متحدث باسم شركة "تارجت": "لقد حققنا في الأمر ونعتقد أنه لم يكن عملاً متعمدًا ولكنه خطأ مؤسف كان يمكن تجنبه بمزيد من التوضيح".



وأضاف: "نحن نتخذ الإجراءات المناسبة مع عضو الفريق، بما في ذلك التدريب الإضافي، لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى. لم يسمع الباريستا قط عن داعش".



وتقدما عائشة في شكواها باتهامات بالتمييز إلى وزارة حقوق الإنسان الأمريكية، ودعت إلى طرد كل من الباريستا والمدير.



وقال جيلاني حسين، المدير التنفيذي لفرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بمينسوتا: "عندما نتحدث عن كلمة داعش ووزنها في المجتمع الإسلامي، للأسف مع الإسلاموفوبيا - الشيء الأول تحديد التمييز هو "إرهابي".



وأضاف: "وحقيقة الأمر هنا هو أن استخدام هذه الكلمة بالنسبة لنا سيكون مثل الرجل الأسود اليوم، حيث يتم استخدام الكلمة N، أو أي شيء آخر يمكن أن يكون مسيئًا".



وقال محامي الحقوق المدنية أليك شو: "ندعو بريان كورنيل وتارجت إلى الالتزام بالوقوف ضد كراهية الإسلام وجميع أشكال التمييز والكراهية".



