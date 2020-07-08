لأول مرة.. سيرة فنان جزائري بالعربية في قاموس هوليود

08 يوليه 2020 - 06:17 م



في بادرة غير مسبوقة، سلطت مؤسسة هوليود العالمية، الضوء على فنان عربي في قاموس ( BUKS OF AMERICA) الذي يضم أشهر الفنانين.



واحتوى القاموس على السيرة الفنية للفنان الجزائري شمس الدين بلعربي كآخر فنان في إفريقيا والعالم العربي مازال يصمم ملصقات الأفلام الهوليودية والعالمية بالطريقة التقليدية.



وقال بلعربي لـ "المصريون": "طلبت من المؤسسة كتابة قصتي باللغة العربية، واستجابت لذلك، وكتبتها بالفعل، لتكون هذه أول مرة في تاريخ هوليود يكتب تقرير رسمي في كتاب إنجليزي باللغة العربية".



وحصل بلعربي على لقب "فنان العرب" وتم تكريمه قبل أكثر من عامين قبل أكثر من 60 شخصية عالمية من فنانين وكتاب وصحفيين ونجوم هوليوود، من بينهم الممثل المغربي محمد قيسي الذي اشتهر بأفلام الحركة في الثمانينات، والممثل الشهير بريس ديفسن الحاصل علي جائزة "الجولدن جلوب"، والممثل البريطاني "سالفيوا سيماك" وكثيرون.



وعمل الكثير من نجوم هوليود على نشر صور دعاية لأعماله الفنية من أمثال الممثل العالمي "فان دام"، الذي نشر صورة على موقعه الرسمي وهو يحمل أحد رسوماته، وقد تناقلتها وسائل الإعلام.



وأعجب العديد من نجوم هوليود بأعماله الفنية، حتى إن منهم من يحتفظ بها في بيته، مثل الممثل "رالف مولير".



فضلاً عن أنه يمتلك علاقات مع كثير من أساطير السينما، مثل أسطورة السينما "جورج هيلتون"، وعائلة الملاكم "محمد علي كلاي"، وكريستوف شابلين ابن الممثل "شارلي شابلن".

