  • الأربعاء 08 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:27 م
Advertisements
بحث متقدم
الأرصاد

الأرصاد تزف بشرى.. طقس شتوي تشهده البلاد لمدة 48 ساعة

جيش الاحتلال: آلاف المقاتلين مرضى نفسيين

إصابة وحدة كاملة في جيش الاحتلال بـ"كورونا"

"مجمع البحوث الإسلامية" يهنئ المصريين بعضوية مجلس الأمن‎

بيان شديد اللهجة من البحوث الإسلامية عن التحرش

السعودية

77 دولة تسمح للسعوديين دخولها دون تأشيرة

الكويت.. استدعاء مبارك الدويلة لأمن الدولة بسبب تسريبات القذافي

"تسريبات خيمة القذافي" تطيح بـ"الدويلة" و"المطيري"

الصحة العالمية

الصحة العالمية: قد لا نجد مطلقًا مصدرًا حقيقيًا لوباء كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتاب ابنة شقيق «ترامب» يزعج البيت الأبيض.. هكذا رد عليه

مدبولي

مصر ستصبح خامس أكبر دولة في العالم

ناصر الدويلة

الكويت: حبس ناصر الدويلة عامًا بتهمة الإساءة للسعودية

اغتصاب سيدة

تهز مدينة عربية.. أم تهتك عرض ابنتها لمدة عامين

8 آلاف جندي بالحجر..

إصابة وحدة كاملة في جيش الاحتلال بـ"كورونا"

عرب وعالم

جيش الاحتلال: آلاف المقاتلين مرضى نفسيين
جيش الاحتلال: آلاف المقاتلين مرضى نفسيين

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

10 وفيات و112 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

#

نحو 80 ألف إصابة بـ"كورونا" في قطر

#

إصابة حاخام اليهود الأكبر في روسيا بـ"كورونا"

#

77 ألف إصابة بـ"كورونا" في السعودية

إسرائيل

اصابة

كورونا

جيش الاحتلال

دخل المئات من جنود الجيش الإسرائيلي إلى الحجر الصحي يوم الأربعاء، للاشتباه بمخالطتهم لمجندة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية على موقعها الإلكتروني، إنه تم إخضاع جميع جنود وحدة "نحشون" للحجر الصحي، في قاعدة للجيش في مرتفعات الجولان المحتلة.

وأشارت إلى أن بعض الجنود شاركوا في حفلة تواجدت فيها مريضة بفيروس كورونا، ما قاد إلى إدخالهم إلى الحجر الصحي، ولكن بعد إخضاعهم للفحص تبين إصابة بعضهم.

ونقلت "إسرائيل اليوم" عن مسؤول كبير في الكتيبة، لم تنشر اسمه "أن الكتيبة بأكملها أدخلت إلى الحجر الصحي".

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالإجمال فإنه، حتى يوم الثلاثاء، كان هناك 7809 جنود إسرائيليين بالحجر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دولة عربية تسجل "صفر" إصابات آخر 24 ساعة
» طبيبة تقوم بـ «إخصاء» متهم في محاولة اغتصاب فتاة
» «ستاربكس» تقدم مشروب «داعش» لأمريكية محجبة
» إلغاء ندب مراقبين وضبط غش بالهواتف.. بيان الأزهر عن امتحان المنطق
» تفجير موكب مستشار رئيس اليمن
» قناة الأهلى" تسخر من شائعة هروب فايلر
» شمس الكويتية تصف حبيبها السابق بـ" الكلب"
» صادم.. وفاة مراقب ثانوية عامة أسفل عجلات قطار
» هيثم الحريري يعلن تعافيه من فيروس كورونا
» فيديو مروع.. تناوبوا على سرقة البنزين من صهريج.. لن تتخيل النهاية
» بدء محاكمة سما المصري بتهمة السب والقذف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية