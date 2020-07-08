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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ينفي إلغاء امتحانات القراءات

الحياة السياسية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ينفي إلغاء امتحانات القراءات
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ينفي إلغاء امتحانات القراءات

فتحي مجدي

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حالة غش واحدة في امتحان الأدب والنصوص للقسم العلمي بالثانوية الأزهرية

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أكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحان الفلسفة والمنطق للقسم الأدبي بالشهادة الثانوية، مر بدون شكاوى تتعلق بعدم مناسبته للوقت المقرر للامتحان والذي زاد إلى ساعتين بدلًا من ساعة ونصف عن العام الماضي، إضافة إلى عدم وجود أي نقاط من خارج المنهج.

وقال خليل خلال مؤتمر صحفي، إن الأزهر لن يسمع بالغش أو عدم الالتزام داخل اللجان، مؤكدًا أن المخالفين ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الرادعة، مشيدًا بحالة الانضباط  والهدوء والالتزام بالاجراءات الاحترازية سواء من الطلاب أو المراقبين.

ونفى صحة الأخبار المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بإلغاء امتحانات شهادات القراءات، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، وأن الأخبار الرسمية التي تصدر عن الأزهر يتم نشرها على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف وبوابته الإلكترونية، لافتًا أن 8 أغسطس القادم هو بداية أعمال امتحانات الدور الأول للقراءات بمراحلها الثلاث للعام 2019-2020، والتي تنتهي يوم 17 من نفس الشهر، منوهًا أن الأزهر قد نشر عبر بوابته الالكترونية جداول امتحانات القراءات في كافة المراحل والتخصصات.

وأشار خليل إلى أن غرفة العمليات ولجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، قد تمكنت اليوم من ضبط وتسجيل عدد من حالات الغش والمخالفات، وتمثلت الحالات في الآتي :-

- عدد (4) حالات غش بالهاتف المحمول.
- عدد(7)حالات غش ورقي.
- إلغاء ندب (1)  رئيس كنترول للإخلال بالواجب الوظيفي.
- عدد  (  23  ) حالة إخلال ما بين شطب على إجابات أو تمزيق
- إلغاء ندب زائرة صحية لإهمالها وتقصيرها في مساعدة الطلاب
- قبول عذر عدد (4) أعضاء لظروفهم الصحية
- تعطل عدد(3) أجهزة كشف معادن

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي.

بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي.

كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

والعدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.

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