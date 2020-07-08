بيان شديد اللهجة من البحوث الإسلامية عن التحرش

08 يوليه 2020 - 06:08 م

قال الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث بالأزهر أن التحرش سلوك عدوانى منافى لكل الأسس والمبادئ الدينية والإنسانية وهو كذلك إخلال بأمن الناس سواء فى طرقاتهم أو فى تجمعاتهم فى الأسواق ، أو فى أماكن عملهم فى المؤسسات أو غير ذلك.

وأضاف عامر خلال رسالته علىى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث أن التحرش يعد فساد فى الأرض ، هذا الفساد قال تعالى عنه ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الأخرة عذاب عظيم".

وأكد أن التحرش مخالف لهدى النبى الذى أكد على أن المسلم من سلم الناس من لسانه ويديه والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم ودمائهم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ”

أوضح أن التحرش محرم شرعا سواء كان بالأشارة أو بالقول أو بالفعل لأنه يتنافى مع تعاليم الإسلام الحنيف.

أشار إلى أن المجتمع يقاس برقيه وتقدمه وأمنه وآمانه بحسن معاملته للمرأة فإذا عاشت المرأة فى سلم وأمان فهذا يدل على قيم المجتمع ورقيه وتحضره المنبثقة من قيم هذا الدين العظيم .

وعن أسباب انتشار ظاهرة التحرش فى المجتمعات ضعف الوازع الدينى ، وانهيار القيم الأخلاقية ، قال الله ” إنك لعلى خلق عظيم ” وقال النبى ” إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق “، وضعف عامل التربية فى الأسرة .

وناشد المواطنين بتقوية الوعى الدينى فى قلوب شبابنا ، وأن تكون الرسالة نشر القيم والمبادئ الفاضلة بين أفراد المجتمع .

