  • الأربعاء 08 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:26 م
Advertisements
بحث متقدم
الأرصاد

الأرصاد تزف بشرى.. طقس شتوي تشهده البلاد لمدة 48 ساعة

جيش الاحتلال: آلاف المقاتلين مرضى نفسيين

إصابة وحدة كاملة في جيش الاحتلال بـ"كورونا"

"مجمع البحوث الإسلامية" يهنئ المصريين بعضوية مجلس الأمن‎

بيان شديد اللهجة من البحوث الإسلامية عن التحرش

السعودية

77 دولة تسمح للسعوديين دخولها دون تأشيرة

الكويت.. استدعاء مبارك الدويلة لأمن الدولة بسبب تسريبات القذافي

"تسريبات خيمة القذافي" تطيح بـ"الدويلة" و"المطيري"

الصحة العالمية

الصحة العالمية: قد لا نجد مطلقًا مصدرًا حقيقيًا لوباء كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتاب ابنة شقيق «ترامب» يزعج البيت الأبيض.. هكذا رد عليه

مدبولي

مصر ستصبح خامس أكبر دولة في العالم

ناصر الدويلة

الكويت: حبس ناصر الدويلة عامًا بتهمة الإساءة للسعودية

اغتصاب سيدة

تهز مدينة عربية.. أم تهتك عرض ابنتها لمدة عامين

بيان شديد اللهجة من البحوث الإسلامية عن التحرش

آخر الأخبار

"مجمع البحوث الإسلامية" يهنئ المصريين بعضوية مجلس الأمن‎
"مجمع البحوث الإسلامية" يهنئ المصريين بعضوية مجلس الأمن‎

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بيان من الصين عن فيروس جديد أكثر قوة من كورونا

#

تحذير شديد اللهجة من "السيسي" لأطراف النزاع الليبي

#

بيان عاجل من السلطات السعودية عن شهر رمضان

#

تحذير شديد اللهجة من فايلر للاعبى الأهلى

بيان

التحرش

البحوث الإسلامية

قال الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث بالأزهر أن التحرش سلوك عدوانى منافى لكل الأسس والمبادئ الدينية والإنسانية وهو كذلك إخلال بأمن الناس سواء فى طرقاتهم أو فى تجمعاتهم فى الأسواق ، أو فى أماكن عملهم فى المؤسسات أو غير ذلك.
وأضاف عامر خلال رسالته علىى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث أن التحرش يعد فساد فى الأرض ، هذا الفساد قال تعالى عنه  ” إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الأخرة عذاب عظيم".
وأكد أن التحرش مخالف لهدى النبى الذى أكد على أن المسلم من سلم الناس من لسانه ويديه والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم ودمائهم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ”
أوضح أن التحرش محرم شرعا سواء كان بالأشارة أو بالقول أو بالفعل لأنه يتنافى مع تعاليم الإسلام الحنيف.
أشار إلى أن المجتمع يقاس برقيه وتقدمه وأمنه وآمانه بحسن معاملته للمرأة فإذا عاشت المرأة فى سلم وأمان فهذا يدل على قيم المجتمع ورقيه وتحضره المنبثقة من قيم هذا الدين العظيم .
وعن أسباب انتشار ظاهرة التحرش فى المجتمعات ضعف الوازع الدينى ، وانهيار القيم الأخلاقية ، قال الله ” إنك لعلى خلق عظيم ” وقال النبى ” إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق “، وضعف عامل التربية فى الأسرة .
وناشد المواطنين بتقوية الوعى الدينى فى قلوب شبابنا ، وأن تكون الرسالة نشر القيم والمبادئ الفاضلة بين أفراد المجتمع .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دولة عربية تسجل "صفر" إصابات آخر 24 ساعة
» طبيبة تقوم بـ «إخصاء» متهم في محاولة اغتصاب فتاة
» «ستاربكس» تقدم مشروب «داعش» لأمريكية محجبة
» إلغاء ندب مراقبين وضبط غش بالهواتف.. بيان الأزهر عن امتحان المنطق
» تفجير موكب مستشار رئيس اليمن
» قناة الأهلى" تسخر من شائعة هروب فايلر
» شمس الكويتية تصف حبيبها السابق بـ" الكلب"
» صادم.. وفاة مراقب ثانوية عامة أسفل عجلات قطار
» هيثم الحريري يعلن تعافيه من فيروس كورونا
» فيديو مروع.. تناوبوا على سرقة البنزين من صهريج.. لن تتخيل النهاية
» بدء محاكمة سما المصري بتهمة السب والقذف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية