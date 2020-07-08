  • الأربعاء 08 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:28 م
Advertisements
بحث متقدم
الأرصاد

الأرصاد تزف بشرى.. طقس شتوي تشهده البلاد لمدة 48 ساعة

جيش الاحتلال: آلاف المقاتلين مرضى نفسيين

إصابة وحدة كاملة في جيش الاحتلال بـ"كورونا"

"مجمع البحوث الإسلامية" يهنئ المصريين بعضوية مجلس الأمن‎

بيان شديد اللهجة من البحوث الإسلامية عن التحرش

السعودية

77 دولة تسمح للسعوديين دخولها دون تأشيرة

الكويت.. استدعاء مبارك الدويلة لأمن الدولة بسبب تسريبات القذافي

"تسريبات خيمة القذافي" تطيح بـ"الدويلة" و"المطيري"

الصحة العالمية

الصحة العالمية: قد لا نجد مطلقًا مصدرًا حقيقيًا لوباء كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتاب ابنة شقيق «ترامب» يزعج البيت الأبيض.. هكذا رد عليه

مدبولي

مصر ستصبح خامس أكبر دولة في العالم

ناصر الدويلة

الكويت: حبس ناصر الدويلة عامًا بتهمة الإساءة للسعودية

اغتصاب سيدة

تهز مدينة عربية.. أم تهتك عرض ابنتها لمدة عامين

إلغاء ندب مراقبين وضبط غش بالهواتف.. بيان الأزهر عن امتحان المنطق

آخر الأخبار

الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر
الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

جامعة الأزهر: التحرش جريمة بغض النظر عن ملابس الفتاة

#

بيان من الصين عن فيروس جديد أكثر قوة من كورونا

#

بيان مصري صارم عن الخلافات الجوهرية مع إثيوبيا

#

وفاة حالتين وضبط محاضر غش بامتحانات الثانوية الأزهرية

بيان الأزهر

إلغاء ندب مراقبين

ضبط غش بالهواتف

أكد الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال المؤتمر الصحفي لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، أن امتحان الفلسفة والمنطق للقسم الأدبي بالشهادة الثانوية، مر دون شكاوى تتعلق بعدم مناسبته للوقت المقرر للامتحان والذي زاد إلى ساعتين بدلًا من ساعة ونصف عن العام الماضي، إضافة إلى عدم وجود أي نقاط من خارج المنهج.
وشدد الشيخ على خليل على أن الأزهر لن يسمع بالغش أو عدم الالتزام داخل اللجان، مؤكدًا أن المخالفين ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الرادعة.
وأشار خليل إلى أن غرفة العمليات ولجان المرور المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وغرف المتابعة الميدانية والتتبع الإلكتروني، قد تمكنت اليوم من ضبط وتسجيل عدد من حالات الغش والمخالفات، وتمثلت الحالات في الآتي :
- 4 حالات غش بالهاتف المحمول.
- 7 حالات غش ورقي.
- تم إلغاء ندب رئيس كنترول؛ للإخلال بالواجب الوظيفي.
- رصد 23 حالة إخلال، ما بين شطب على إجابات أو تمزيق أوراق الغجابة
- إلغاء ندب زائرة صحية لإهمالها وتقصيرها في مساعدة الطلاب
- قبول عذر 4 أعضاء لظروفهم الصحية
- تعطل 3 أجهزة كشف معادن

وأشاد بحالة الانضباط  والهدوء والالتزام بالاجراءات الاحترازية سواء من الطلاب أو المراقبين.
وأوضح عدم صحة الأخبار المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بإلغاء امتحانات شهادات القراءات، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة.
ونوه إلى أن الأخبار الرسمية التي تصدر عن الأزهر يتم نشرها على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف وبوابته الإلكترونية، لافتًا أن 8 أغسطس المقبل هو بداية أعمال امتحانات الدور الأول للقراءات بمراحلها الثلاث للعام 2019-2020، والتي تنتهي يوم 17 من نفس الشهر، وقد نشر الأزهر عبر بوابته الالكترونية جداول امتحانات القراءات في كافة المراحل والتخصصات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دولة عربية تسجل "صفر" إصابات آخر 24 ساعة
» طبيبة تقوم بـ «إخصاء» متهم في محاولة اغتصاب فتاة
» «ستاربكس» تقدم مشروب «داعش» لأمريكية محجبة
» إلغاء ندب مراقبين وضبط غش بالهواتف.. بيان الأزهر عن امتحان المنطق
» تفجير موكب مستشار رئيس اليمن
» قناة الأهلى" تسخر من شائعة هروب فايلر
» شمس الكويتية تصف حبيبها السابق بـ" الكلب"
» صادم.. وفاة مراقب ثانوية عامة أسفل عجلات قطار
» هيثم الحريري يعلن تعافيه من فيروس كورونا
» فيديو مروع.. تناوبوا على سرقة البنزين من صهريج.. لن تتخيل النهاية
» بدء محاكمة سما المصري بتهمة السب والقذف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية