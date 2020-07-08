"تسريبات خيمة القذافي" تطيح بـ"الدويلة" و"المطيري"

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الكويت.. استدعاء مبارك الدويلة لأمن الدولة بسبب تسريبات القذافي

محمد فضل- متابعات

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حاكم المطيري

القذافي

تسريبات

مبارك الدويلة

توالت تداعيات ما عرف إعلاميًا بـ"تسريبات خيمة القذافي"، والتي تحدث فيها الرئيس الليبي الراحل  معمر القذافي مع سياسيين كويتيين حول إحداث أعمال شغب في بعض دول الخليج.

ونقلت صحيفة الراى الكويتية عن مصادر ، أنه تمت إحالة النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام على خلفية تلك التسريبات.

ووجهت الجهات المعنية لـ"الدويلة" و"المطيري" سببها اتهامهما بإشاعة أخبار كاذبة ونسب أقوال غير صحيحة للمقام السامي- في إشارة إلى تصريحات أكدوا فيها أنهما أبلغا وقتها أمير الكويت والذي كلفهم بإبلاغ أمير الرياض حينذاك- الملك سلمان بن عبدالعزيز حاليًا.

وكان جهاز أمن الدولة الكويتي قرر، في وقت سابق، استدعاء الدويلة على خلفية التسريب المتداول بشأن تسجيلات منسوبة له مع القذافي.

وحينا، قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح، في نهاية الشهر الماضي، إن ما ورد بلقاء الدويلة خلال برنامج حديث البلد يوم 23 يونيو الماضي، وزعمه في تغريدة له بعدها بيومين، أنه نقل إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين معمر القذافي، وبأنه طلب منه في حينه إبلاغ ذلك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غير صحيح البتة، ومحض تقوّل وافتراء على المقام السامي. وفقًا لصحيفة القبس الكويتية.

وشدد «الجراح» على عدم جواز أن يُنسب إلى أمير البلاد أي حديث، سواء في مقالة أو لقاء من دون موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري، والذي يحذّر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية. يأتي ذلك على خلفية تسريبات صوتية نشرت عن لقاء الدويلة مع القذافي في ليبيا يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة.


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