» طبيبة تقوم بـ «إخصاء» متهم في محاولة اغتصاب فتاة

08 يوليه 2020 - 05:32 م

تتفاخر طبيبة في كازاخستان بإجراء عملية الإخصاء الكيميائي لشاب متهم بمحاولة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات.



وتقوم الطبيبة زويا مونينكو بإخصاء المتهم - الذي يشار إليه فقط باسم المواطن S - عن طريق إعطائه الحقن بانتظام في أردافه.



وتباشر زويا - التي تعمل في مستشفى في كازاخستان – عملية الحقن كل 12 يومًا منذ سبتمبر الماضي.



وقالت: "إن المدان البالغ من العمر 35 عامًا، والذي أجري عليه عملية إخصاء كيميائي يقضي عقوبة على جرائم ارتكبها فيما يتعلق بالسلامة الجنسية للأطفال القاصرين"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".

وأضافت: "أعطيته الحقنة الأولى في 20 سبتمبر 2019، ثم يتم تكرارها كل 12 يومًا"، موضحة أنه "أثناء العملية يتصرف بهدوء ولا يظهر أي عدوان".



ويطلب من المتهم بالتحرش بالأطفال أن يوقع على نموذج يعترف فيه بأنه يقبل الإخصاء الكيميائي الذي يقلل من الدافع الجنسي.



تم اعتقال المتهم في عام 2018 بعد العثور عليه نصف عاري مع فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات جرها إلى منطقة صناعية منعزلة في "أوزهار". وقالت الفتاة فيما بعد إنه مزق ملابسها.



وقالت الطبيبة إن المتهم يحصل على الحقن في العضل، حيث تخفض مستوى هرمون التستوستيرون في الدم.



وأضافا:: "يتم حقنها فقط في العضل. عند إدخال الدواء، يجب اتخاذ احتياطات خاصة لمنعه من دخول الأوعية الدموية".



ويواجه السجناء المحكوم عليهم بالإخصاء فحوصات طبية ونفسية منتظمة.



وفي يناير، حُكم على رجل يُعرف فقط باسم فالييف (38 عامًا)، بالإخصاء و25 سنة في السجن بعد اغتصاب فتاة عمرها 12 سنة في مرحاض المدرسة.

