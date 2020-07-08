  • الأربعاء 08 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:26 م
Advertisements
بحث متقدم
الأرصاد

الأرصاد تزف بشرى.. طقس شتوي تشهده البلاد لمدة 48 ساعة

جيش الاحتلال: آلاف المقاتلين مرضى نفسيين

إصابة وحدة كاملة في جيش الاحتلال بـ"كورونا"

"مجمع البحوث الإسلامية" يهنئ المصريين بعضوية مجلس الأمن‎

بيان شديد اللهجة من البحوث الإسلامية عن التحرش

السعودية

77 دولة تسمح للسعوديين دخولها دون تأشيرة

الكويت.. استدعاء مبارك الدويلة لأمن الدولة بسبب تسريبات القذافي

"تسريبات خيمة القذافي" تطيح بـ"الدويلة" و"المطيري"

الصحة العالمية

الصحة العالمية: قد لا نجد مطلقًا مصدرًا حقيقيًا لوباء كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتاب ابنة شقيق «ترامب» يزعج البيت الأبيض.. هكذا رد عليه

مدبولي

مصر ستصبح خامس أكبر دولة في العالم

ناصر الدويلة

الكويت: حبس ناصر الدويلة عامًا بتهمة الإساءة للسعودية

اغتصاب سيدة

تهز مدينة عربية.. أم تهتك عرض ابنتها لمدة عامين

طبيبة تقوم بـ «إخصاء» متهم في محاولة اغتصاب فتاة

عرب وعالم

إخلاء سبيل ممرضة انتحلت صفة طبيبة بضمانة مالية
إخلاء سبيل ممرضة انتحلت صفة طبيبة بضمانة مالية

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

تفاصيل صادمة.. يحرقان فتاة بعد أن فشلا في اغتصابها

#

الطب الشرعي ينصب خيمة في مكان الاغتصاب

#

اغتصاب فتاة كانت في طريقها إلى جنازة والدها

#

بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور

تتفاخر طبيبة في كازاخستان بإجراء عملية الإخصاء الكيميائي لشاب متهم بمحاولة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات.

وتقوم الطبيبة زويا مونينكو بإخصاء المتهم - الذي يشار إليه فقط باسم المواطن S - عن طريق إعطائه الحقن بانتظام في أردافه.

وتباشر زويا - التي تعمل في مستشفى في كازاخستان – عملية الحقن كل 12 يومًا منذ سبتمبر الماضي.

وقالت: "إن المدان البالغ من العمر 35 عامًا، والذي أجري عليه عملية إخصاء كيميائي يقضي عقوبة على جرائم ارتكبها فيما يتعلق بالسلامة الجنسية للأطفال القاصرين"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".
وأضافت: "أعطيته الحقنة الأولى في 20 سبتمبر 2019، ثم يتم تكرارها كل 12 يومًا"، موضحة أنه "أثناء العملية يتصرف بهدوء ولا يظهر أي عدوان".

ويطلب من المتهم بالتحرش بالأطفال أن يوقع على نموذج يعترف فيه بأنه يقبل الإخصاء الكيميائي الذي يقلل من الدافع الجنسي.

تم اعتقال المتهم في عام 2018 بعد العثور عليه نصف عاري مع فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات جرها إلى منطقة صناعية منعزلة في "أوزهار". وقالت الفتاة فيما بعد إنه مزق ملابسها.

وقالت الطبيبة إن المتهم يحصل على الحقن في العضل، حيث تخفض مستوى هرمون التستوستيرون في الدم.

وأضافا:: "يتم حقنها فقط في العضل. عند إدخال الدواء، يجب اتخاذ احتياطات خاصة لمنعه من دخول الأوعية الدموية".

ويواجه السجناء المحكوم عليهم بالإخصاء فحوصات طبية ونفسية منتظمة.

وفي يناير، حُكم على رجل يُعرف فقط باسم فالييف (38 عامًا)، بالإخصاء و25 سنة في السجن بعد اغتصاب فتاة عمرها 12 سنة في مرحاض المدرسة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دولة عربية تسجل "صفر" إصابات آخر 24 ساعة
» طبيبة تقوم بـ «إخصاء» متهم في محاولة اغتصاب فتاة
» «ستاربكس» تقدم مشروب «داعش» لأمريكية محجبة
» إلغاء ندب مراقبين وضبط غش بالهواتف.. بيان الأزهر عن امتحان المنطق
» تفجير موكب مستشار رئيس اليمن
» قناة الأهلى" تسخر من شائعة هروب فايلر
» شمس الكويتية تصف حبيبها السابق بـ" الكلب"
» صادم.. وفاة مراقب ثانوية عامة أسفل عجلات قطار
» هيثم الحريري يعلن تعافيه من فيروس كورونا
» فيديو مروع.. تناوبوا على سرقة البنزين من صهريج.. لن تتخيل النهاية
» بدء محاكمة سما المصري بتهمة السب والقذف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية