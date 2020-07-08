  • الأربعاء 08 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر06:26 م
Advertisements
بحث متقدم
الأرصاد

الأرصاد تزف بشرى.. طقس شتوي تشهده البلاد لمدة 48 ساعة

جيش الاحتلال: آلاف المقاتلين مرضى نفسيين

إصابة وحدة كاملة في جيش الاحتلال بـ"كورونا"

"مجمع البحوث الإسلامية" يهنئ المصريين بعضوية مجلس الأمن‎

بيان شديد اللهجة من البحوث الإسلامية عن التحرش

السعودية

77 دولة تسمح للسعوديين دخولها دون تأشيرة

الكويت.. استدعاء مبارك الدويلة لأمن الدولة بسبب تسريبات القذافي

"تسريبات خيمة القذافي" تطيح بـ"الدويلة" و"المطيري"

الصحة العالمية

الصحة العالمية: قد لا نجد مطلقًا مصدرًا حقيقيًا لوباء كورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتاب ابنة شقيق «ترامب» يزعج البيت الأبيض.. هكذا رد عليه

مدبولي

مصر ستصبح خامس أكبر دولة في العالم

ناصر الدويلة

الكويت: حبس ناصر الدويلة عامًا بتهمة الإساءة للسعودية

اغتصاب سيدة

تهز مدينة عربية.. أم تهتك عرض ابنتها لمدة عامين

الصحة العالمية: قد لا نجد مطلقًا مصدرًا حقيقيًا لوباء كورونا

آخر الأخبار

الصحة العالمية
الصحة العالمية

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية: الطاعون الدملي في الصين لا يمثل خطرا

#

التعريض للشمس أو درجات الحرارة العالية لا يحمي من كورونا

#

الصحة العالمية: لا نهاية لوباء كورونا قبل اختفاء الفيروس

#

منظمة الصحة العالمية :كورونا قد لا يختفي أبدا

حذر عالم بمنظمة الصحة العالمية من أنه قد لا يتم اكتشاف مصدر وباء فيروس كورونا المستجد، وسط مزاعم بأنه لم ينشأ في الصين.

يأتي هذا فيما من المتوقع أن يقوم فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية بالاجتماع مع مسؤولي الصحة الصينيين في نهاية هذا الأسبوع لبحث مصدر الفيروس الذي يعتقد أن بداية ظهوره كانت في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان.

لكن أستاذ علم الأوبئة ديفيد هيمان - الذي سيقود المهمة - حذر من أنه "قد لا يكون من الممكن" تحديد المصدر المحدد بعد ستة أشهر.

وقال: "قد تكون قادرًا على الحصول على ذلك من خلال المضي قدمًا في دراسات وتحديد جدول أعمال صحيح"، موضحًا أن "هذه الفرضيات سوف تخدم البحث المستقبلي من خلال تحديد ما تريد النظر إليه عن كثب".

يأتي هذا بعد ادعاء من أحد كبار أساتذة جامعة أكسفورد بأن الفيروس ربما لم يظهر في الصين.

وادعى الدكتور توم جيفرسون أن (كوفيد – 19) قد ظهر بالفعل في جميع أنحاء العالم بفضل الظروف البيئية.

وظهر المرض لأول مرة في ووهان ، الصين ، في نهاية العام الماضي، واستمر منذ ذلك الحين متسببًا في وفاة ما يقرب من 550 ألف شخص.

وقال الدكتور جيفرسون، أستاذ مشارك أول في مركز الطب القائم على الأدلة (CEBM)، إن هناك أدلة متزايدة على أنه كان بالفعل في مكان آخر في هذه المرحلة.

وقال لصحيفة "التليجراف": "أين ذهبت سارس 1؟ لقد اختفت للتو. لذا علينا أن نفكر في هذه الأشياء. نحن بحاجة إلى البدء في البحث في بيئة الفيروس، وفهم كيفية نشأته وتحوله".

وأضاف: "أعتقد أن الفيروس كان موجودًا بالفعل هنا، وهذا يعني في كل مكان. ربما نشهد فيروسًا خاملًا تم تنشيطه بسبب الظروف البيئية. كانت هناك حالة في جزر فوكلاند في أوائل فبراير. الآن من أين جاء ذلك؟".

وذكر أنه "في عام 1918 توفي حوالي 30 في المائة من سكان ساموا الغربية بسبب الإنفلونزا الإسبانية، ولم يكن لديهم أي اتصال بالعالم الخارجي".

ورجح أن الأمر ربما كان له علاقة بالكثافة البشرية أو الظروف البيئية، "وهذا ما يجب أن نبحث عنه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "العلمانية" ضد العفة؟!.. أزمة يوسف الشريف

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

حطين والشرق ..وكتاب العداء التاريخي

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دولة عربية تسجل "صفر" إصابات آخر 24 ساعة
» طبيبة تقوم بـ «إخصاء» متهم في محاولة اغتصاب فتاة
» «ستاربكس» تقدم مشروب «داعش» لأمريكية محجبة
» إلغاء ندب مراقبين وضبط غش بالهواتف.. بيان الأزهر عن امتحان المنطق
» تفجير موكب مستشار رئيس اليمن
» قناة الأهلى" تسخر من شائعة هروب فايلر
» شمس الكويتية تصف حبيبها السابق بـ" الكلب"
» صادم.. وفاة مراقب ثانوية عامة أسفل عجلات قطار
» هيثم الحريري يعلن تعافيه من فيروس كورونا
» فيديو مروع.. تناوبوا على سرقة البنزين من صهريج.. لن تتخيل النهاية
» بدء محاكمة سما المصري بتهمة السب والقذف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:07 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية