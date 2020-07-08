الصحة العالمية: قد لا نجد مطلقًا مصدرًا حقيقيًا لوباء كورونا

08 يوليه 2020 - 05:21 م

حذر عالم بمنظمة الصحة العالمية من أنه قد لا يتم اكتشاف مصدر وباء فيروس كورونا المستجد، وسط مزاعم بأنه لم ينشأ في الصين.



يأتي هذا فيما من المتوقع أن يقوم فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية بالاجتماع مع مسؤولي الصحة الصينيين في نهاية هذا الأسبوع لبحث مصدر الفيروس الذي يعتقد أن بداية ظهوره كانت في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان.



لكن أستاذ علم الأوبئة ديفيد هيمان - الذي سيقود المهمة - حذر من أنه "قد لا يكون من الممكن" تحديد المصدر المحدد بعد ستة أشهر.



وقال: "قد تكون قادرًا على الحصول على ذلك من خلال المضي قدمًا في دراسات وتحديد جدول أعمال صحيح"، موضحًا أن "هذه الفرضيات سوف تخدم البحث المستقبلي من خلال تحديد ما تريد النظر إليه عن كثب".



يأتي هذا بعد ادعاء من أحد كبار أساتذة جامعة أكسفورد بأن الفيروس ربما لم يظهر في الصين.



وادعى الدكتور توم جيفرسون أن (كوفيد – 19) قد ظهر بالفعل في جميع أنحاء العالم بفضل الظروف البيئية.



وظهر المرض لأول مرة في ووهان ، الصين ، في نهاية العام الماضي، واستمر منذ ذلك الحين متسببًا في وفاة ما يقرب من 550 ألف شخص.



وقال الدكتور جيفرسون، أستاذ مشارك أول في مركز الطب القائم على الأدلة (CEBM)، إن هناك أدلة متزايدة على أنه كان بالفعل في مكان آخر في هذه المرحلة.



وقال لصحيفة "التليجراف": "أين ذهبت سارس 1؟ لقد اختفت للتو. لذا علينا أن نفكر في هذه الأشياء. نحن بحاجة إلى البدء في البحث في بيئة الفيروس، وفهم كيفية نشأته وتحوله".



وأضاف: "أعتقد أن الفيروس كان موجودًا بالفعل هنا، وهذا يعني في كل مكان. ربما نشهد فيروسًا خاملًا تم تنشيطه بسبب الظروف البيئية. كانت هناك حالة في جزر فوكلاند في أوائل فبراير. الآن من أين جاء ذلك؟".



وذكر أنه "في عام 1918 توفي حوالي 30 في المائة من سكان ساموا الغربية بسبب الإنفلونزا الإسبانية، ولم يكن لديهم أي اتصال بالعالم الخارجي".



ورجح أن الأمر ربما كان له علاقة بالكثافة البشرية أو الظروف البيئية، "وهذا ما يجب أن نبحث عنه".

