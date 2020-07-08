مصر ستصبح خامس أكبر دولة في العالم

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استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا من هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، أكد أن مصر ستصبح أكبر خامس دولة بالعالم في السعة التخزينية للأدوية واللقاحات.

وقال التقرير إن مصر بصدد إنشاء وتجهيز عدة مستودعات ومخازن طبية حديثة تجعلها خامس أكبر دولة عالميا من حيث السعة التخزينية للأدوية واللقاحات، كما تجعلها المركز القاري والإقليمي لتوفير الدواء واللقاح لمن يحتاجه، وأشار لما يصحب ذلك من رؤية استراتيجية لتعميق الصناعات الدوائية والطبية في مصر.

وأشار التقرير إلى أن رئيس الهيئة اللواء بهاء الدين زيدان التقى مع السفير الصيني في مصر لياو ليتشيانغ والوزير المفوض التجاري الصيني في مصر هان بينغ، وناقش معهما تطورات تطوير الصين للقاح خاص بفيروس كورونا المستجد وكواشف خاصة سريعة للإصابة بالفيروس وإمكانية مشاركة مصر في هذا المشروع.

وأوضح السفير الصيني وفقا للتقرير أن الصين قد بدأت بالفعل في تلقيح عدد من الأفراد باللقاح المطور حديثا، واتفقت الأطراف على عقد لقاء قريب لتفعيل خطط التعاون في هذا الشأن.


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