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بالفيديو ..

شمس الكويتية تصف حبيبها السابق بـ" الكلب"

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شمس الكويتية تصف حبيبها السابق بـ" الكلب"
شمس الكويتية تصف حبيبها السابق بـ" الكلب"

عبد القادر وحيد

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شمس الكويتية

الكلب

فيديو جيدي

حبيبها السابق

انتشر مقطع فيديو جديد للفنانة شمس الكويتية، والذي أثار حالة من الجدل بعدما وصفت حبيبها السابق بـ "الكلب ".

وبحسب الفيديو تظهر "شمس " وهي تستمع لأغنية حيث تقول : ماني معصبة بس أنا كده حسيت بشعور إن أنا حنيت لواحد (كلب) من زمان أنا موشايفته أصلًا يعني حد مرة عليا في حياتي ماي إكس يعني.

وأضافت : حبيت أسألكم هل انتوا تعيشون نفس الشيزوفرينيا لما تشتاقون لحد أيامكم حلوة معاه بس هو طلع ندل يعني القفلة ماهي بزينة وكمان بسألكم للبنات طبعا الشباب لأ أعز الله إحساسهم من هالشعور .

وتسبب حديثها بألفاظ مسيئة عن حبيبها السابق ، في استفزاز البعض بحكايات مماثلة بينما نصحها آخرون بإغلاق تلك الصفحة وحذفها من حياتها .

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