» صادم.. وفاة مراقب ثانوية عامة أسفل عجلات قطار

08 يوليه 2020 - 02:25 م

توفى مراقب بإحدى لجان الثانوية العامة، بمحافظة المنيا، بعدما سقط أسفل عجلات قطار أثناء توجهه للجنة السادات الإعدادية بمدينة ملوي، وتقرر بتر ساقه.

وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إخطارا من الإدارة التعليمية بملوي بإصابة المراقب "أحمد-ك-م" أخصائي اجتماعي، مقيم بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط، إثر سقوطه من قطار بمحطة السكة الحديد، وتم بتر أحد ساقيه نتيجة الحادث ونقله للمستشفي، وتوفى متأثرا بإصابته.

ونعت مديرية التربية والتعليم، وفاة المراقب والذى تسببت وفاته فى حالة حزن كبير على زملائه.